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O que aconteceu com o elenco de 'A Grande Família' após o fim do programa

Crises financeiras, diagnósticos de saúde, mudança de país e luto marcaram a trajetória dos atores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:30

O elenco de "A Grande Família" Crédito: Arquivo/TV Globo/Divulgação

A gente acompanhou a rotina dos Silva por 14 anos, mas desde que o programa se despediu das telas em 2014, a realidade bateu à porta de forma intensa para o elenco. Se na ficção eles eram inseparáveis, na vida real a convivência diminuiu e alguns até enfrentaram desavenças públicas. Quer saber como estão Lineu, Nenê, Agostinho e outros personagens hoje em dia? Confira: 

Aos 79 anos, Marieta Severo, a eterna Dona Nenê, enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida em 2023 com a morte do marido, Aderbal Freire-Filho. Além disso, ela também ajudou Marcos Oliveira, o Beiçola, quando ele mais precisou. Graças ao apoio dela e de outros colegas, o ator, que enfrentou diversas dívidas após sofrer um golpe, hoje vive no Retiro dos Artistas.

Veja como está o elenco de 'A Grande Família'

O elenco de "A Grande Família" por Arquivo/TV Globo/Divulgação
Lucio Mauro Filho com a filha caçula, Luísa por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira, o Beiçola, foi morar no Retiro dos Artistas em abril de 2025 por Michel Oliveira/Roberto Moreyra - Extra
O elenco de "A Grande Família" em 2014, último do seriado por Arquivo/TV Globo/Divulgação
Marco Nanini com o marido e na Parada Gay de São Paulo, no ano passado por Reprodução/Instagram
Marieta Severo e Marcos Oliveira, o Beiçola, em "A Grande Família" por TV Globo/Divulgação
Marieta Severo e Marcos Oliveira, o Beiçola, na casa que ela construiu para ele, no Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Lucio Mauro Filho com a mulher e os três filhos por Reprodução/Instagram
Guta Stresser voltou para Curitiba por Reprodução/Instagram
Guta Stresser voltou para Curitiba por Reprodução/Instagram
Pedro Cardoso com a mulher, a atriz Graziella Moretto por Reprodução/Instagram
Vinícius Moreno, o Florianinho por Reprodução/Instagram
Vinícius Moreno produziu uma música de Ferrugem por Reprodução/Instagram
'Beiçola', Marieta Severo, Guta Stresser e Vinícius Moreno (o Florianinho) e Marco Nanini na Parada Gay: elenco de 'A Grande Família' atualmente por Reprodução/Instagram
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O elenco de "A Grande Família" por Arquivo/TV Globo/Divulgação

Guta Stresser, nossa querida Bebel, foi diagnosticada com esclerose múltipla e decidiu trocar o calor do Rio pelo clima mais ameno de sua cidade natal, Curitiba, onde vive com a família e segue ativa nos palcos. Já Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, escolheu o caminho oposto, atravessou o oceano. Ele vive em Portugal com a esposa e a filha há anos, mantendo uma voz ativa (e às vezes polêmica) nas redes sociais.

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Marco Nanini, que deu vida ao Lineu, continua no teatro aos 77 anos, recentemente lançando sua biografia e mostrando que a idade é apenas um número. Enquanto isso, Lucio Mauro Filho, o Tuco, se consolidou como um paizão de três filhos e brilha todas as tardes no Caldeirão do Mion.

Até o pequeno Florianinho cresceu! Vinícius Moreno hoje tem 27 anos e, além de atuar, se aventurou com sucesso no mundo da produção musical, trabalhando com nomes como o cantor Ferrugem.  

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