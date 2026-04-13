POR ONDE ANDAM?

O que aconteceu com o elenco de 'A Grande Família' após o fim do programa

Crises financeiras, diagnósticos de saúde, mudança de país e luto marcaram a trajetória dos atores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:30

O elenco de "A Grande Família" Crédito: Arquivo/TV Globo/Divulgação

A gente acompanhou a rotina dos Silva por 14 anos, mas desde que o programa se despediu das telas em 2014, a realidade bateu à porta de forma intensa para o elenco. Se na ficção eles eram inseparáveis, na vida real a convivência diminuiu e alguns até enfrentaram desavenças públicas. Quer saber como estão Lineu, Nenê, Agostinho e outros personagens hoje em dia? Confira:

Aos 79 anos, Marieta Severo, a eterna Dona Nenê, enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida em 2023 com a morte do marido, Aderbal Freire-Filho. Além disso, ela também ajudou Marcos Oliveira, o Beiçola, quando ele mais precisou. Graças ao apoio dela e de outros colegas, o ator, que enfrentou diversas dívidas após sofrer um golpe, hoje vive no Retiro dos Artistas.

Veja como está o elenco de 'A Grande Família' 1 de 14

Guta Stresser, nossa querida Bebel, foi diagnosticada com esclerose múltipla e decidiu trocar o calor do Rio pelo clima mais ameno de sua cidade natal, Curitiba, onde vive com a família e segue ativa nos palcos. Já Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, escolheu o caminho oposto, atravessou o oceano. Ele vive em Portugal com a esposa e a filha há anos, mantendo uma voz ativa (e às vezes polêmica) nas redes sociais.

Marco Nanini, que deu vida ao Lineu, continua no teatro aos 77 anos, recentemente lançando sua biografia e mostrando que a idade é apenas um número. Enquanto isso, Lucio Mauro Filho, o Tuco, se consolidou como um paizão de três filhos e brilha todas as tardes no Caldeirão do Mion.