POLÊMICA

Ex-Grande Família fala sobre sexualidade e relação aberta: 'Ficaram chocados'

Ator revela que contou aos pais ainda na adolescência

Aos 77 anos, o ator Marco Nanini voltou a falar publicamente sobre sua sexualidade e relembrou o momento em que se assumiu para os pais, ainda na adolescência. Em entrevista à revista Quem, o intérprete de Lineu, de A Grande Família, contou que organizou uma conversa direta com a família para abordar o assunto.>

"Eles ficaram chocados, mas, no fundo, não tive problemas", afirmou. Nanini revelou que, mesmo tendo se descoberto cedo, viveu experiências com mulheres antes de compreender melhor sua orientação sexual. "Quando fui ficando mais velho, experimentei e vi que esse era meu caminho", disse.>

O ator destacou que nunca escondeu quem era, mas também não fez questão de se expor. "Eu nunca escondi. Se as pessoas percebiam ou achavam algo, tanto faz", comentou.>

Pela primeira vez, Nanini vai participar da Parada LGBT+ de São Paulo, motivado pelo tema da edição deste ano e pelo desejo de reconhecer a luta do movimento. "Hoje percebo isso, então decidi mudar minha atitude. Acho importante mostrar que também existem gays como eu, pessoas bem comuns", declarou.>

Na entrevista, o ator também falou sobre o relacionamento com o produtor Fernando Libonati, com quem está junto há 36 anos. Eles vivem uma relação aberta e moram em casas separadas. "Nunca tive ciúme. Sempre achei que a coisa mais interessante é você poder ser tudo o que é, do jeito que é, sem problema nenhum", afirmou.>