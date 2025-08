TRETA NA JUSTIÇA

Virginia Fonseca vira ré em processo judicial ao lado de ex por contrato publicitário

Influenciadora e ex-namorado youtuber enfrentam ação por suposto descumprimento de contrato envolvendo divulgação de campanha

Heider Sacramento

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 10:06

Virginia e Rezende viram réus em processo por contrato não cumprido Crédito: Reprodução/Instagram

Em meio às turbulências do divórcio com o cantor Zé Felipe, a influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca se viu envolvida em mais uma polêmica judicial. Ela foi incluída como ré, junto com o ex-namorado, o youtuber Rezende, em uma ação movida por Odaiza Jesus do Carmo, relacionada a um contrato de prestação de serviços publicitários. >

A denúncia foi revelada pela coluna de Fábia Oliveira. Segundo os autos do processo, Odaiza pagou R$ 13 mil para que uma notícia fosse divulgada no Instagram de Virgínia. No entanto, a ação alega que a divulgação não ocorreu conforme o combinado.>

De acordo com Odaiza, o conteúdo publicado no feed da influenciadora apresentou problemas relacionados à imagem utilizada na campanha, comprometendo a divulgação. “A responsabilidade não era minha, mas não tive retorno eficaz da empresa contratada”, diz a parte autora. Ela também relata que suas tentativas de contato com Rezende e Virginia para exigir o cumprimento do contrato foram ignoradas.>

Em documento anexado ao processo, consta o contrato assinado com a empresa Rezende, Posso & Cia LTDA, da qual Rezende é sócio, onde Virginia é apontada como responsável pela execução da publicidade. Em determinado momento, Odaiza ressalta que Virginia teria negado sua ligação com a negociação e a intermediação com a agência do ex-namorado.>

Devido aos transtornos, Odaiza solicita judicialmente a devolução do valor investido, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 60 mil.>

Vale destacar que esse não é o primeiro capítulo judicial entre as partes. Em 2022, um processo com o mesmo teor foi arquivado por abandono de causa, mas o caso foi retomado recentemente e redistribuído ao Foro Central de Londrina (PR), cidade onde a ação original teve início.>