EM FAMÍLIA

Paulo André fala sobre namoro com mãe do filho e revela planos para o Dia dos Pais

Ex-BBB e atleta olímpico diz que ele e Thays Andreata sempre priorizaram o bem-estar do filho

O velocista e ex-BBB Paulo André falou abertamente sobre a nova fase ao lado da influenciadora Thays Andreata, mãe de seu filho, Paulo André Júnior, de 3 anos. Em entrevista ao portal Terra, o atleta revelou que o casal só oficializou o namoro recentemente, mas sempre manteve uma relação de respeito e união em prol do bem-estar do filho, mesmo quando estavam separados. >

Com a aproximação do Dia dos Pais, o atleta revelou que pretende celebrar a data com uma viagem especial em família. “O mês de agosto une o meu aniversário, o dele e o Dia dos Pais. Estou querendo fazer uma viagem e acho que ele vai curtir muito. A gente ainda não sabe o lugar, mas um lugar aqui no Brasil que tenha muita diversão para ele”, contou. “Estou em preparação para alguns campeonatos, então vai ser uma viagem curta só para ele se divertir ainda mais.”>