6 receitas surpreendentes e econômicas com ervilha

Aprenda a preparar pratos simples e saborosos para incluir nas suas refeições

Publicado em 30 de julho de 2025 às 19:35

Purê de ervilha Crédito: Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

A ervilha é uma leguminosa deliciosa e com características sem igual. Conhecida pela cor vibrante, ela é uma excelente fonte de nutrientes, mas costuma ser utilizada como coadjuvante no preparo de diversos pratos saudáveis. No entanto, também pode ser o ingrediente principal das receitas, principalmente se você quer economizar. >

Abaixo, confira 6 receitas diferentes com ervilha para você experimentar! >

Purê de ervilha

Ingredientes

300 g de ervilha congelada

1/4 de cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de água morna

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente a ervilha e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 2 minutos. Após, desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o purê em um recipiente e sirva em seguida. >

Dica: sirva decorado com ervilhas. >

Sopa de ervilha

Ingredientes

500 g de ervilha

300 g de bacon picado

300 g de costelinha defumada

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de óleo

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o bacon e frite até sair toda a gordura. Acrescente a costelinha e frite por 8 minutos. Por último, coloque a ervilha, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente e sirva em seguida. >

Nhoque de ervilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida

1 xícara de chá de batata cozida e amassada

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Azeite para refogar o nhoque >

Modo de preparo

Bata a ervilha no processador ou liquidificador até formar um purê liso. Em uma tigela grande, misture o purê de ervilha, a batata, o azeite, o sal e os temperos. Misture bem até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o amido, mexendo até formar uma massa firme que não grude nas mãos. Divida a massa em porções, faça rolinhos e corte em pedaços pequenos de nhoque. >

Em fogo médio, ferva água com um pouco de sal em uma panela grande. Quando estiver borbulhando, vá adicionando os nhoques aos poucos. Eles estarão prontos quando subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e adicione o nhoque e refogue até dourar. Sirva em seguida. >

Bolinho de ervilha Crédito: Imagem: Viktoria Hodos | Shutterstock

Bolinho de ervilha

Ingredientes

395 g de ervilha fresca

1/2 colher de sopa de cebola descascada e ralada

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 dente de alho descascado e amassado

Óleo para fritar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ervilha, o cheiro-verde, o alho e o ovo e bata até obter uma pasta. Transfira a mistura para um recipiente, tempere com sal e pimenta-do-reino e, aos poucos, adicione a farinha de rosca. Misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bolinhos e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida. >

Pão de ervilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de levedura nutricional

2 colheres de chá de fermento de fermento biológico

Sal e orégano a gosto

Água morna

Óleo para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ervilha, a farinha de trigo, a levedura nutricional, o orégano e o sal e misture bem. Adicione o óleo, o molho de soja e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um pão circular. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. >

Torta de ervilha

Ingredientes

Massa >

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

1 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 cenoura ralada

1 tomate picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Recheio >

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura, a ervilha, o tomate e os temperos. Cozinhe por 5 minutos. Reserve. >

Massa >