EUA

Trump avalia banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026, diz emissora

Ideia do presidente dos EUA é aumentar pressão sobre o governo Lula

Carol Neves

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:41

Torcedores brasileiros durante a Copa de 2018, na Rússia Crédito: Shutterstock

O presidente Donald Trump, dos EUA, está cogitando banir vistos para brasileiros, incluindo para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no país ao lado do Canadá e do México. A informação é da CNN Brasil.>

Segundo a reportagem, a medida buscaria aumentar a pressão da opinião pública contra o governo Lula, se juntando às tarifas impostas pelos americanos ao Brasil, que vão começar a valer na semana que vem.>

Os vistos para autoridades brasileiras já estão mais restritos, acrescenta a CNN. Os políticos que viajaram em missão e tentativa de negociação essa semana receberam autorização para ficar menos dias.>

Depois da publicação da notícia, o perfil da Copa do Mundo no X, antigo Twitter, fez um post destacando o Brasil. A seleção brasileira é a única a participar de todas as edições da Copa do Mundo, além de ser a maior campeã do torneio, sendo pentacampeã.>

Segundo a CNN, nem a Fifa nem a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretendem falar do assunto de maneira oficial no momento, embora a entidade máxima do futebol no país já saiba que a possibilidade exista.>

Aliados>

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, é considerado aliado político de Donald Trump. A entidade recentemente organizou no país a Copa do Mundo de Clubes, vencida pelo PSG.>

Já a Copa do Mundo acontece de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem, inaugurando o formato com 48 seleções. o Brasil já está classificado.>