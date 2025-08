POSIÇÃO DESFALCADA

Único lateral esquerdo do Vitória, Maykon Jesus assume carência em meio a busca por reforços

Lateral de 19 anos assumiu a vaga deixada por Jamerson, que está fora da temporada após sofrer lesão

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 05:05

Maykon Jesus assumiu a lateral esquerda do Vitória na ausência de Jamerson Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

50 dias. Esse é o tempo que o Vitória só tem um lateral esquerdo no elenco à disposição. Em meio a uma reformulação após o início na Série A aquém das expectativas divulgadas pela diretoria do clube, o Leão ainda não conseguiu suprir uma das maiores carências atuais no plantel comandado por Fábio Carile. Com a ausência de Jamerson, o jovem de 19 anos Maykon Jesus precisou ganhar sequência como titular. >

Na temporada passada, o Vitória tinha o lateral Lucas Esteves como um de seus titulares incontestáveis. Destaque na arrancada dos rubro-negros no segundo turno do Brasileirão em 2024, o defensor teve a multa rescisória paga pelo Grêmio no início de 2025 e deixou a Toca do Leão. Contratado para ser o reserva, Hugo não conseguiu convencer Carpini, rescindiu o empréstimo com o time de Salvador e partiu rumo aos Emirados Árabes Unidos.>

Titular do Leão na Série A, Jamerson foi contratado após a saída de Esteves e se estabeleceu na equipe de imediato. Apesar de não apresentar o mesmo desempenho que o antigo camisa 16, foi crescendo de desempenho ao decorrer do ano. Em seu melhor momento na temporada, o ano chegou ao fim no dia 12 de junho. Durante o jogo contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral sofreu uma fratura e ruptura dos ligamentos do tornozelo direito após um carrinho de Eduardo, nos acréscimos do primeiro tempo.>

Desde então, o Vitória entrou de férias na intertemporada, em razão da disputa da Copa de Mundo de Clubes, e já disputou seis partidas na volta do ano com Maykon Jesus assumindo a lateral esquerda. O jovem de 19 anos foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim de 2025. Inicialmente, o jogador chegou ao Leão para jogar no sub-20, mas foi aproveitado pelos profissionais e agora ganha sua primeira sequência na equipe rubro-negra.>

Titular nas últimas cinco partidas, o jogador recebeu a confiança de Fábio Carille para se desenvolver em campo. A opção de improvisar o lateral direito Cáceres na esquerda ou mesmo o zagueiro Zé Marcos não foram consideradas. Opções, inclusive, que já foram utilizadas pelo ex-treinador Thiago Carpini. Maykon continua se desenvolvendo. Em comparação com Jamerson, o camisa 66 tem números superiores em passes longos (1,3), interceptações (1), cortes (6,2), duelos aéreos ganhos (1,3) e faltas sofridas (0,8) por partida.>

Durante o hiato, a diretoria rubro-negra se movimentou e iniciou negociações com o lateral chileno Matías Sepúlveda, da Universidad de Chile. Apesar do acerto inicial com jogador e clube, o negócio não se concretizou após mudanças na forma de pagamento, o que gerou um impasse entre baianos e chilenos. Sem conseguir fechar com o jogador, o Leão continua no mercado à procura de um lateral esquerdo. >