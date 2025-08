SERVIÇO

Internet grátis chega ao Brasil para 54 modelos de celular; saiba como ativá-la

Iniciativa foi desenvolvida pela Space X, fabricante de sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações

Comandada pelo bilionário Elon Musk, a Starlink liberou a oferta de internet gratuita via satélite nesta quinta-feira (31). O serviço contempla 54 modelos de celulares. >

A iniciativa foi desenvolvida pela Space X e tem o objetivo de funcionar em celulares que têm as seguintes funcionalidades: envio de mensagens de texto; possibilidade de usar a localização em tempo real e chamadas de emergência. >

De acordo com a T-Mobile e a Starlink, a ideia é manter a internet em alta velocidade em qualquer lugar do mundo. Denominado de Direct to Cell, o serviço já funciona desde janeiro de 2024, até então em aparelhos e regiões específicas.>