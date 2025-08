TARIFAÇO

Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump

O líder norte-americano disse que Lula poderia falar com ele "quando quisesse'

Em resposta ao presidente Donald Trump, o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (1º) à noite que "sempre estivemos abertos ao diálogo". Questionado sobre as tarifas impostas ao Brasil e sobre o fato de não querer conversar, o mandatário norte-americano disse que Lula poderia falar com ele "quando quisesse' .>

"Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", escreveu Lula, em uma postagem na rede social X após a fala de Trump.>