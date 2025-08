INVENÇÃO

Sergipana viraliza com o 'acarajé do amor', inspirado no doce que virou febre nas redes

Criadora diz que a ideia surgiu para acompanhar tendências de redes sociais.

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 22:01

Acarajé do amor Crédito: Reprodução

A empreendedora sergipana Ingrid Carozo, de 36 anos, conhecida por suas criações gastronômicas envolvendo acarajé, apresentou sua mais nova invenção: o “acarajé do amor”. >

A receita, inspirada no sucesso do “morango do amor”, consiste em uma cobertura semelhante à do doce tradicional, mas com recheio de miniacarajé.>

Segundo Ingrid, em conversa com o g1, a ideia surgiu para acompanhar tendências de redes sociais. “No dia que vi que o morango do amor estava em alta, comprei os ingredientes e, junto com a cozinheira, fizemos o acarajé do amor e divulgamos na rede social do estabelecimento”, disse.>

A novidade gerou opiniões divididas. Parte do público elogiou a criatividade, enquanto outros questionaram a adaptação de um prato reconhecido como patrimônio cultural da Bahia. Para a criadora, o debate é esperado.>

“Acho normal dividir opiniões, ninguém pensa igual. A gastronomia pode ir além da nossa imaginação. Entendo as críticas e respeito a religião, mas o acarajé do amor foi feito para divulgação, para entrar no clima do momento”, afirmou.>