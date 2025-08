RETORNO À TELINHA

Jéssica Senra está de volta à TV Bahia com novo programa; saiba mais

Jornalista vai comandar atração inédita com foco em empreendedorismo, inovação e histórias de superação na Bahia

Depois de seis anos à frente do "Bahia Meio Dia", Jéssica Senra decidiu deixar o jornalismo diário para se dedicar a novos projetos profissionais e pessoais, que incluem parcerias em outros formatos com a Rede Bahia. A jornalista chegou ao grupo em 2018 e foi peça-chave na renovação do jornalismo da emissora, atuando inicialmente como âncora solo e, a partir de 2021, dividindo a bancada com Vanderson Nascimento.>