5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em agosto de 2025

Descubra novidades da plataforma que prometem agradar diferentes públicos

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:35

O catálogo da HBO Max em agosto promete diversão com estreias imperdíveis Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

O mês de agosto vai movimentar o catálogo da HBO Max com títulos que misturam nostalgia, ação, drama e humor ácido. São produções que prometem agradar públicos bem diferentes, desde quem cresceu assistindo animações brasileiras até os fãs de séries de super-heróis e adaptações de games . A seguir, veja 5 filmes e séries que chegam à plataforma! >

1. Twisted Metal – 2ª temporada (10/08)

Em “Twisted Metal”, John, Quiet e Sweet Tooth enfrentam desafios brutais em um mundo onde o caos é a única regra Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

A série “Twisted Metal” retorna apostando ainda mais na mistura de humor sombrio que conquistou os fãs. Inspirada na clássica franquia de jogos, a nova temporada mergulha de vez no torneio mortal organizado por Calypso, em que sobrevivência é questão de segundos e a única regra é destruir os adversários. >

John e Quiet agora enfrentam não só novos inimigos, mas também fantasmas do passado quando Dollface, a irmã perdida de John, entra na disputa. O icônico palhaço Sweet Tooth também volta com ainda mais destaque, garantindo cenas que vão agradar os fãs do game . Com 12 episódios lançados semanalmente, a série continua a expandir seu universo e mostrar que o caos pode ter mais camadas do que parece. >

2. Turma da Mônica – 4ª temporada (11/08)

A nova temporada de “Turma da Mônica” mantém o encanto dos personagens clássicos enquanto apresenta aventuras divertidas para novas gerações (Imagem: Reprodução digital | HBO Max) Crédito:

Para quem cresceu com as histórias do bairro do Limoeiro, a nova temporada de “Turma da Mônica” é um presente nostálgico e cheio de frescor. Os novos episódios trazem aventuras rápidas e divertidas, incluindo “ Bora Cebolar! ” , no qual Cebolinha tenta convencer todo mundo, até mesmo a Mônica, com suas ideias mirabolantes de palestrante motivacional. >

Ao todo, são 26 episódios de 7 minutos, com os primeiros 13 chegando já em agosto. A série mantém o traço original dos personagens, mas investe em novas situações que aproximam ainda mais as crianças de hoje do universo criado por Mauricio de Sousa. Com produção da Warner Bros. Discovery e da MSP Estúdios, animada pela Split Studio, a temporada reforça como esses personagens seguem atemporais. >

3. Mulheres com Ombreiras – 1ª temporada (18/08)

Com humor afiado, a animação “Mulheres com Ombreiras” aposta no exagero dos anos 1980 para contar uma história cheia de estilo e crítica social. A trama acompanha Marioneta, uma socialite espanhola vivendo em Quito que se vê cercada por mulheres tão ambiciosas quanto ela, em um cenário no qual amor, poder e intrigas caminham juntos. >

Produzida em stop-motion pelo estúdio mexicano Cinema Fantasma, a série se destaca pelo visual carregado de referências às novelas latinas e pelo elenco formado exclusivamente por mulheres, reforçando a pegada feminista e debochada da narrativa. Os episódios de 15 minutos prometem um ritmo ágil e cenas visualmente impactantes, tornando a produção uma das mais originais do mês. >

4. Pacificador – 2ª temporada (21/08)

“Pacificador” retorna explorando novos dilemas pessoais e batalhas intensas, mantendo o humor ácido que tornou a série um sucesso da DC (Imagem: Reprodução digital | HBO Max) Crédito:

Depois do sucesso inicial, o anti- herói volta em “Pacificador” para uma segunda temporada que promete elevar o nível de ação e drama. Situada após os eventos de “Superman” (2025), a série mostra Chris Smith tentando lidar com as consequências de suas escolhas, enquanto enfrenta novos inimigos e dilemas pessoais. >

O retorno de personagens como Vigilante, Emilia Harcourt e John Economos dá continuidade ao núcleo que conquistou o público, enquanto a chegada de Rick Flag Sr. como antagonista adiciona um peso emocional à trama, já que o passado do Pacificador volta para assombrá-lo. >

Sob o comando de James Gunn, a temporada terá oito episódios que exploram mais o lado humano do personagem, mostrando que, por trás da armadura e do discurso pela paz a qualquer custo, existe alguém tentando encontrar um lugar no mundo. >

5. Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente (31/08)

Em “Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente”, a narrativa acompanha comissários de bordo que desafiam riscos para salvar vidas durante a epidemia de HIV no Brasil dos anos 80 (Imagem: Reprodução digital | HBO Max) Crédito:

Entre as estreias mais intensas do mês, está a série brasileira “Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente”, que mergulha no período da epidemia de HIV no Brasil durante os anos 80. A trama acompanha um grupo de comissários de bordo que arrisca a própria segurança para transportar medicamentos não autorizados no país, formando uma rede de solidariedade que salva vidas. >