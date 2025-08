EDUCAÇÃO

Mais de 122 mil vagas são abertas no Senai para cursos pagos e gratuitos

Oportunidades são para cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outros

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 123.794 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos para Bahia e outros estados e no Futuro.Digital, marketplace do Senai. >