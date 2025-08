TOP 5 DO FRIO

Com 14,8 °C, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Ranking dos cinco municípios com menor temperatura nesta sexta-feira (1º) tem três baianos

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 23:30

Vitória da Conquista recebeu a melhor nota entre as cidades da Bahia Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

No ranking das cidades mais frias do Nordeste, a Bahia alcançou três posições, entre elas, o primeiro lugar. Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, ficou em primeiro lugar na lista das cidades com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (1º). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município chegou a registrar temperatura de 14,8 °C entre as 10h da quinta-feira (31) e o mesmo horário desta sexta. >

Veja a lista de cidades com menores temperaturas do Nordeste 1 de 3

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).>