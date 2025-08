INTERIOR DO ESTADO

Prefeitura baiana abre inscrições de concurso público com salários de até R$ 4 mil

São 19 vagas de níveis médio, técnico e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 17:06

Caturama, Bahia Crédito: Reprodução/Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Paramirim

A Prefeitura de Caturama, no Centro-Sul da Bahia, abriu as inscrições para um novo concurso público com o objetivo de preencher mais de 19 vagas em diferentes áreas, além formar cadastro reserva. Os cargos abrangem os níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a até R$ 4 mil. As inscrições estarão abertas até o dia 27 de agosto.>

Vejas todas as vagas e seus salários 1 de 6

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Legalle Concursos. A prova teórico-objetiva será aplicada no dia 10 de outubro. Para as vagas cujo cargo requerem a conclusão do ensino médio ou técnico, a taxa de inscrição é de R$ 100,00. Para os cargos de nível superior valor é de R$ 150,00.>