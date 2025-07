OESTE DA BAHIA

Universidade federal abre processo seletivo para professores com salários de até R$ 8 mil

Contrato do aprovado terá duração inicial de um semestre

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 08:10

Ufob oferece 12 vagas Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está com um processo seletivo para a contratação de 12 professores substitutos, com salários de até R$ 8 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quinta-feira (31), pelo portal da instituição. >

As oportunidades são voltadas para candidatos do nível superior. As vagas são para os campi de Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Do total, 20% são reservados para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. >

O contrato do aprovado terá duração inicial de um semestre, com a possibilidade de renovação por até 18 meses. A jornada de trabalho é de 20 e 40 horas semanais. >