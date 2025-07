OPORTUNIDADE

Concursos públicos têm mais de 37 mil vagas com salários de até R$ 41,8 mil; confira

Salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS)

Millena Marques

Publicado em 27 de julho de 2025 às 14:44

Maior salário é para atuar no TCE-MS Crédito: Mary Vasques

Dezenas de concursos públicos oferecem 37.734 vagas em todo o país, com salários que chegam até R$ 41,8 mil. Os cargos são para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Vagas são para prefeituras, instituições de ensino, tribunais de Justiça, câmaras municipais, Força Aérea Brasileira (FAB), conselhos estaduais, polícias e mais. Confira abaixo os concursos com salários mais altos: >

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) - Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.352,75 até R$ 41.845,49 / Inscrições: até 21/8>

Rede Sarah - Vagas: 23 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.148,89 até R$ 32.348,41 / Inscrições: até 3/8>

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.505,36 / Inscrições: até 10/8 >

Prefeitura de Indaiatuba (SP) - Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,55 até R$ 26.244,09 / Inscrições: até 4/9>

Prefeitura de Capão Bonito (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.571,47 até R$ 17.362,37 / Inscrições: até 1º/8>

Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11>

Prefeitura de Araras (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.092,60 até R$ 22.869,34 / Inscrições: até 31/7>

Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz-SE) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.541,47 / Inscrições: de 31/7 até 20/8>

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) - Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.801,07 até R$ 20.572,72 / Inscrições: até 20/8>

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 16.663,50 / Inscrições: de 28/7 até 25/8>

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) - Vagas: 62 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.007,93 até R$ 13.646 / Inscrições: até 30/7>

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.577,18 até R$ 14.192,64 / Inscrições: até 8/8>

Câmara do Rio de Janeiro - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.206,07 até R$ 14.966,23 / Inscrições: até 31/7>

Prefeitura de Bebedouro (SP) - Vagas: 313 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.663,13 / Inscrições: até 12/8>

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.180,86 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 27/7>

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: de 1º/8 até 14/10>

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) - Vagas: 268 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.500 até R$ 11 mil / Inscrições: até 1º/9 >

Prefeitura de Dracena (SP) - Vagas (temporárias): 66 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.547,75 até R$ 11,7 mil / Inscrições: até 3/8>

Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans)/RJ - Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 21/8>

Prefeitura de Iaras (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.548 até R$ 12.262,95 / Inscrições: até 15/8>

Bombeiros Militar do Estado do Amapá (Bombeiros-AP) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 10.297,72 / Inscrições: até 21/8>

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)/SP - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.924,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 25/8>

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM-RJ) - Vagas: 41 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.405,92 / Inscrições: até 31/7>

Prefeitura de Orindiúva (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.561,79 / Inscrições: até 29/7>

Prefeitura de Analândia (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.743,09 até R$ 7.597,48 / Inscrições: até 21/8>

Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) - Vagas: 13.795 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.917,11 até R$ 6.937,06 / Inscrições: até 21/8>

Prefeitura de Porangaba (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.103,35 / Inscrições: até 7/8>

Prefeitura de Rio Verde (GO) - Vagas: 2.784 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.113 até R$ 7.513,29>

Prefeitura de Bariri (SP) - Vagas: 8 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.602,07 até R$ 6.709,11 / Inscrições: até 27/7>

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 >

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC-MS) - Vagas: 400 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.569,53 / Inscrições: até 7/8>

