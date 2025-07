OPORTUNIDADE

Concursos públicos têm mais de 24 mil vagas com salários de até R$ 41 mil; confira

Salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS)

Millena Marques

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:50

Dezenas de concursos públicos oferecem 24.635 vagas em todo o país, com salários que chegam até R$ 41,8 mil. Os cargos são para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS). As vagas são para Marinha, Aeronáutica, instituições de ensino, polícias e mais. Confira abaixo:>

Concurso Marinha CAP>

Vagas para praça/cabo no Corpo Auxiliar de Praças (CAP). Requisito: nível técnico. Inscrições até 30 de julho, pelo portal da própria instituição. O concurso oferece 400 vagas para as carreiras de praça/cabo com iniciais de R$1.398,30 durante a formação. >

Concurso ITA >

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com 110 vagas abertas para níveis médio ou superior com salários de até R$ 15 mil. As inscrições podem ser feitas até 8 de agosto. >

CNU dos Professores: >

Recrutamento de docentes no país. As inscrições vão até o dia 25 de julho. A prova ocorreu dia 26 de outubro (mesma prova do Enade das Licenciaturas). >

Concurso Aeronáutica CFS EEAR 2/2026 >

Vagas para o Curso de Formação de Sargentos (CFS) da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) no segundo semestre de 2026. É possível se candidatar até o dia 28 de julho, no portal da EEAR. São 206 vagas, com ganhos iniciais de R$3.825. Vagas são para nível técnico. >

Concurso PM-AP >

As inscrições do concurso da Polícia Militar do Amapá, para o quadro de oficiais combatentes de nível superior, também estão abertas até o dia 21 de agosto, no portal da FCC. Estão disponíveis 240 vagas com iniciais de R$ 8,3 mil, no posto de aluno oficial – 2º sargento. >

Concurso Bombeiros AP - oficial combatente >

O Corpo de Bombeiros do Amapá abriu 180 vagas para oficial combatente com salários de até R$ 11,9 mil. As candidaturas podem ser feitas até o dia 21 de agosto, no portal da Fundação Carlos Chagas (FCC). Requisito: nível superior. >

Concurso PC-MS >

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul abriu um novo concurso com 400 vagas para investigador e escrivão. Ambos os cargos exigem o nível superior completo e têm iniciais de R$ 6,5 mil. As inscrições podem ser feitas até 7 de agosto, pelo site do Instituto Avalia, organizador da seleção. >

Concurso TCE MS >

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul realiza o concurso com seis vagas imediatas, mais cadastro de reserva, para os cargos de analista, auditor e conselheiro substituto. Os ganhos iniciais variam entre R$10,3 mil e R$41,8 mil. As inscrições vão até o dia 21 de agosto, pelo site do Cebraspe. >

Concurso Sejusp-MS >

Estão abertas as inscrições do concurso de 70 vagas na área socioeducativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS). Os cadastros podem ser realizados até 7 de agosto, pelo site do Instituto Avalia. Os salários vão até R$ 6,9 mil. >

Concurso TJ-PA >

O Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) está com concurso aberto para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça avaliador. Ao todo, são 50 vagas. Os salários variam entre $10,8 mil e R$ 15 mil. Requisito: nível superior. As inscrições terminam nesta terça-feira (22). >

Enam >

As inscrições da 4ª edição do Exame Nacional da Magistratura estão abertas até o dia 14 de agosto, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV). O Enam é uma etapa obrigatória para bacharéis em Direito, que desejam concorrer a concursos públicos da magistratura. >

Enac >

Até o dia 13 de agosto, estarão abertas as inscrições da 2ª edição do Exame Nacional dos Cartórios (Enac), no portal da FGV. O Enac é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para unificar a seleção de titulares e responsáveis interinos por cartórios em todo o Brasil. >

Concurso MP-RS >

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) anunciou um concurso com 40 vagas de promotor. Os cadastros poderão ser feitos até o dia 10 de agosto, no portal do próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul. O salário do aprovado será de R$ 30,5 mil. >

Concurso TJ-PE >

O concurso do Tribunal de Justiça do Pernambuco (TJ-PE) recebe inscrições para cargos da área de apoio. As candidaturas poderão ser feitas até o dia 5 de agosto, no portal do IBFC. Os salários chegam até R$ 7,6 mil. Requisitos: níveis médio, técnico e superior. >

Concurso Degase >

O Departamento de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro abriu um novo concurso Degase com o total de 2.969 vagas, sendo 524 para contratação imediata e 2.445 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 4,4 mil.As inscrições vão até 5 de agosto, pelo site da banca Idecan.>

Concurso Instituto Benjamin Constant >

O concurso Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, oferece 15 vagas imediatas em diversas especialidades com salários de até R$ 6,1 mil. As inscrições devem ser feitas no portal do Instituto AOCP até o dia 29 de julho. >

Concurso Câmara Rio e PGM Rio >

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral do Município (PGM Rio) divulgaram o edital de um novo concurso, com 45 vagas para cargos de nível superior. Os salários iniciais chegam a até R$ 14 mil. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de julho, no portal da banca FGV.>

Concursos MP-SP >

O Ministério Público de São Paulo abriu vagas para analista jurídico. As candidaturas podem ser feitas somente até esta terça-feira (22), no portal da banca Vunesp. O salário inicial do cargo é de R$ 10,3 mil. >

O MP-SP também abriu vagas para o cargo de auxiliar de promotoria III, na especialidade de motorista, com salários de R$ 8,13 mil. A oferta, nesse caso, é de cinco vagas imediatas mais cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas até 4 de agosto, no portal da banca Vunesp. >

Concurso Nittrans >

A empresa Niterói Trânsito terá inscrições abertas no concurso Nittrans a partir desta quarta-feira (23) até 21 de agosto. A oferta é de 59 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com ganhos de até R$ 12 mil. >

Concurso Seduc-RS >

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS) oferta 6 mil vagas para professores. O salário do aprovado será de até R$ 3,8 mil. As candidaturas poderão ser feitas até o dia 24 de agosto, no portal do Instituto AOCP. >

Concurso SEE-MG >

Estão abertas as inscrições do concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), com 13.795 vagas. Os cadastros podem ser feitos até 21 de agosto, pelo site da Consulplan. A oferta é para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com iniciais de até R$ 6,9 mil. >

Concurso TCE-RS >