BYD continua com seleção aberta para mais de 500 vagas em fábrica de Camaçari

Montadora prevê gerar até 20 mil empregos com nova unidade em Camaçari

Carol Neves

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:13

BYD Crédito: Reprodução/CBN

A montadora chinesa BYD continua selecionando para vagas de emprego abertas na fábrica recém-inaugurada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A unidade, voltada à produção de veículos elétricos e híbridos, foi oficialmente apresentada no início do mês e marca a estreia da marca com produção nacional no Brasil. >

Os interessados podem se candidatar às oportunidades por meio do SineBahia, serviço estadual gratuito de intermediação para o trabalho. As vagas abrangem 25 funções diferentes, incluindo operador de produção (100 vagas), operador logístico (50), soldador (50) e operador de empilhadeira, entre outras.>

Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer a uma unidade do SineBahia com carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de vacinação contra a Covid-19. As senhas são distribuídas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.>

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, destacou o potencial da nova planta industrial para o mercado de trabalho local. Segundo ele, a expectativa é que o pleno funcionamento da fábrica gere cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.>

Ainda de acordo com a pasta, um programa específico de qualificação profissional foi criado para preparar trabalhadores para as demandas da indústria automotiva, com o objetivo de garantir que a maior parte das vagas seja preenchida por moradores da Bahia. >