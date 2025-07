NOVO AFFAIR?

Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos em clima de romance durante festa

Jogador do Real Madrid comemorou aniversário no último final de semana e influenciadora marcou presença

Elis Freire

Publicado em 22 de julho de 2025 às 20:28

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

O jogador Vini Jr. completou 25 anos no último dia 12 e realizou diversas festas para comemorar no último final no Rio de Janeiro, com a presença de diversos famosos e amigos do craque. Dentre os convidados estava Virginia Fonseca, influenciadora que terminou recentemente com o cantor Zé Felipe. Mesmo sem ter confirmado publicamente a ida, a coluna Fábia Oliveira afirmou que a loira estava presente — e mais — foi vista clima de romance com o anfitrião em área reservada. >

Segundo a publicação, Virginia chegou e logo ficou ao lado Vini. Os dois, inclusive, teriam ficaram juntinhos em uma área escura e discreta perto da piscina do espaço onde rolou uma das festas. As comemorações foram realizadas no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio, com cerca de 500 convidados. O uso de celular era proibido no evento.>

