NOVELA DAS 7

Adotado, Samuel descobre fato sobre pai biológico em 'Dona de Mim'

Trama vai ao ar de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30

Nos próximos capítulos da trama, Samuel saberá de Abel um pouco mais sobre o seu passado. O empresário chamará o filho para uma conversa e lhe entregará dois objetos guardados há muito tempo: uma mochila infantil e um envelope com documentos. O contato com esses pertences vão trazer inúmeras curiosidades sobre a sua vida antes do abrigo. >

“Tenho uma coisa guardada há muitos anos… E queria dá-la pra você. Esse é seu processo de adoção. Quando você chegou em nossa família, trouxe essa mochila”, contará o personagem de Tony Ramos. Ao abrir a mochila, Samuel verá objetos que carregou até os cinco anos, idade que foi acolhido por Abel e Olívia. A fala do pai adotivo tocará o jovem profundamente. “Me contaram que você devia ter dois anos quando chegou no abrigo. Um toquinho de gente. Estava comendo biscoito de polvilho e falou que seu pai ia voltar”, explicará Abel.>

“Meu passado tem um cheiro que eu não conheço”, irá desabafar Samuel. Mexendo na mochila, ele encontrará um dado importante. “Samuel de Assis. Eu já me chamava Samuel!”. Surpreso, o jovem também notará um cartão de vacinação: “E já era vacinado! Todo certinho, desde bebê!”, brincará Abel, aliviando o climão. Mesmo com algumas pistas do seu passado, Samuel não conseguirá saber quem são os pais biológicos. Por fim, ele fará uma fala emocionante diante do pai adotivo: “Quem eram meus pais? Já sei. Minha mãe foi Olívia e meu pai, Abel!”, afirmará, reconhecendo a importância dos dois na sua criação. >