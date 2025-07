PRÓXIMOS CAPÍTULOS

'Dona de Mim': Vanderson se revolta com ex-esposa após ler carta

Carta deixada por Ellen vai aflorar os nervos do vilão

Vanderson (Armando Babaioff) ficará aos nervos com uma descoberta nos próximos capítulos de "Dona de Mim". O vilão vai encontrar a carta secreta deixada por Ellen (Camila Pitanga) para Sofia (Elis Cabral) na novela das sete e ficará enraivecido com a ex-esposa morta. Isso porque nos escritos a personagem de Camila Pitanga deixa claro que o pai biológico de sua filha não confiável e afirma que é uma pessoa que vive no erro. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (21). >