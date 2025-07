EITA...

Empresa toma atitude após flagra de CEO e diretora de RH em show

Vídeo viral com suposta traição levou companhia bilionária a iniciar investigação interna

Elis Freire

Publicado em 18 de julho de 2025 às 20:05

Andy Byron e Kristin Cabot Crédito: Reprodução

A Astronomer, empresa da qual Andy Byron é CEO, resolveu tomar uma atitude após o flagra do empresário casado agarradinho durante show com Kristin Cabot, diretora de RH da corporação bilionária de inteligência artificial. Em post no LinkedIn nesta sexta-feira (18), a Astronomer afirmou que iniciou uma investigação formal interna sobre o assunto. >

Na nota, a empresa ainda ressaltou que espera-se que os líderes "estabeleçam um padrão de conduta e responsabilidade".>

O vídeo em questão, que já chega a 30 milhões de visualizações, foi feito durante uma apresentação do Coldplay em Boston. No registro, Byron e Kristin aparecem no telão abraçados. O casal se desespera ao perceber que houve um flagra e se afasta rapidamente. Byron é casado e tem dois filhos.>

SEO e amante da Astronomer 1 de 5

Veja nota:>

Nota traduzida compartilhada no LinkedIn da Astronomer Crédito: Reprodução

Relembre a situação

Durante show do Coldplay, realizado em Boston, nos Estados Unidos nesta quarta-feira (16), o CEO da Astronomer Andy Byron e a diretora de RH Kristin Cabot aparecem no telão do estádio agarradinhos. Porém, ao perceberem que estava sendo filmado os dois tomam um susto. A mulher cobre o rosto com a mão e se afasta e o homem se abaixa rapidamente, tentando sair de cena. A atitude chamou a atenção de Chris Martin, que comentou no microfone: “Olha só esses dois! O quê? Eles são muito tímidos ou estão tendo um affair?” >

De acordo com o jornal "The Sun", Byron está na empresa bilionária norte-americana desde julho de 2023, e Kristin assumiu o cargo há cerca de nove meses.>