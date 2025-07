TRAIÇÃO

Veja o que o CEO e a amante falaram ao serem flagrados juntos em show

Andy Byron e Kristin Cabot reagiram imediatamente ao notarem que estavam no telão do Coldplay

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:29

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot Crédito: Reprodução

O empresário Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e sua amante, Kristin Cabot, viralizaram na internet após serem flagrados juntos em um show do Coldplay nos Estados Unidos. Os dois apareceram no telão do Gillette Stadium quando a "kiss cam" (ou câmera do beijo) circulava pelo público. Eles se separaram imediatamente, chamando a atenção até mesmo do vocalista da banda, Chris Martin: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".>

Assim que repararam o flagra, tanto Andy quanto Kristin falaram algo e saíram de cena. Eis que um usuário do TikTok decifrou o que os dois teriam dito neste momento. "Fucking hell, it’s me" ("Puta merda, sou eu", em tradução literal), reagiu o CEO da Astronomer. Já a amante, que é diretora de RH da empresa, foi mais branda: "This is awkward" ("Isso é constrangedor"). Byron se abaixou, enquanto a mulher virou de costas para a câmera.>

Andy Byron 1 de 4

O flagra aconteceu em um show do Coldplay para 65 mil pessoas no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Massachusetts (EUA). Tanto Andy quanto Kristin são casados. Após o episódio, a esposa do empresário e mãe de seus dois filhos, Megan Kerrigan, retirou o sobrenome do (ex?) marido em seu perfil do Facebook e Instagram. Posteriormente, apagou suas contas nas redes sociais.>