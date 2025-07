BARRACO

Quem é Andy Byron, o CEO flagrado abraçado com suposta amante em show do Coldplay

Executivo bilionário tentou se esconder no telão e virou alvo de críticas após vídeo viralizar nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:00

CEO Andy Byron foi visto abraçado com chefe do RH Crédito: Divulgação

Andy Byron foi exposto mundialmente após ser flagrado em um momento íntimo com a chefe do RH da empresa onde trabalha, durante um show do Coldplay, em Boston. O vídeo, que já ultrapassa 1,2 milhão de visualizações no TikTok, mostra a dupla tentando se esconder quando são filmados pela “câmera do beijo” e exibidos no telão do estádio. A reação despertou suspeitas de traição e colocou Byron no centro de um escândalo que mistura música, negócios e vida pessoal. >

Quem é Andy Byron?>

Andy Byron é o atual CEO da Astronomer, uma empresa bilionária do setor de tecnologia e análise de dados, focada em soluções com Apache Airflow para fluxos de trabalho de dados em larga escala. Ele assumiu o cargo em julho de 2023, com a missão de liderar a companhia em uma nova fase de expansão global.>

Antes de chegar à Astronomer, Byron construiu uma carreira sólida no setor de tecnologia, ocupando cargos de liderança em empresas de capital de risco, startups e multinacionais. Ele é conhecido no meio corporativo por sua abordagem agressiva em crescimento e inovação, além de ser um nome frequente em eventos de tecnologia nos Estados Unidos.>

Segundo seu perfil no LinkedIn, Andy Byron se define como um “líder orientado a resultados, com foco em cultura empresarial e estratégia escalável”. Até esta semana, era mais conhecido no meio executivo do que pelo grande público.>

O escândalo no show do Coldplay>

Na quarta-feira (16), durante uma apresentação do Coldplay no Gillette Stadium, em Boston, Byron apareceu abraçado com Kristin Cabot, diretora de Recursos Humanos da Astronomer. O momento foi captado pela tradicional câmera do beijo e exibido ao vivo para o estádio inteiro.>

A reação dos dois chamou atenção: ela cobriu o rosto com as mãos e ele se abaixou rapidamente, tentando se esconder atrás da estrutura da arquibancada. A atitude levantou suspeitas de que os dois estariam envolvidos em um affair.>

Sem saber da repercussão que a cena causaria, Chris Martin, vocalista da banda, reagiu ao vivo: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, disse, rindo, enquanto a plateia reagia com gritos.>

Repercussão e críticas>

O vídeo viralizou no TikTok e no X (antigo Twitter), com milhares de curtidas, comentários e reações indignadas. Internautas apontaram que Andy Byron é casado e pai de dois filhos, o que gerou uma onda de solidariedade à esposa e críticas à postura pública do CEO.>

“Um CEO que não consegue ter discrição nem num show com 60 mil pessoas? Imagina no ambiente de trabalho”, escreveu um usuário. Outro comentou: “É impressionante como o poder sobe à cabeça. Traição ao vivo e com funcionária”.>

O que se sabe sobre Kristin Cabot>

Kristin Cabot ocupa o cargo de diretora de RH da Astronomer há nove meses. Em seu perfil no LinkedIn, afirma ter experiência em “liderança estratégica, cultura organizacional e construção de confiança com todos os níveis hierárquicos, de assistentes a CEOs”.>

A cena com Byron repercutiu especialmente por envolver dois altos executivos da mesma empresa, o que levantou questões também sobre ética corporativa e relacionamentos no ambiente de trabalho.>

Empresa não se pronuncia>