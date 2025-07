BIZARRO

Agentes da Transalvador encontram corpo dentro de carro durante blitz

Ocorrência foi registrada durante blitz da operação Respeite a Vida

Os agentes acionaram equipes do Serviço Médico de Urgência (Samu), que constataram que a pessoa estava morta dentro do ceículo modelo Fiorino.Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local, e o condutor foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). >