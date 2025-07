VEJA DETALHES

Festival da Cultura Japonesa inclui programação gratuita e imersiva em Salvador

Abertura do evento aconteceu na noite desta quinta-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de julho de 2025 às 20:08

Festival de Cultura Japonesa Crédito: Divulgação

O Festival da Cultura Japonesa de Salvador será realizado pela primeira vez em Salvador, homenageando a cultura oriental. O evento é gratuito e vai reunir atrações para todas as idades para se familiarizar com as tradições milenares e as manifestações do mundo pop. A programação inaugurada nesta quinta-feira (27) acontece até o próximo domingo (20) e depois retorna entre os dias 25 e 27 de julho, no Salvador Norte Shopping.

Na cerimônia de abertura o influenciador digital e professor de dança Heron Hayashique marcou presença. Com mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes sociais, Heron conquistou seu público com performances inspiradas em séries asiáticas e vídeos românticos gravados pelas ruas do Brasil. Ele fez uma apresentação, seguida por um bate-papo com o público e sessão de fotos com os fãs.

Programação

O evento inclui oficinas de origami, shodô (caligrafia japonesa) e mangá, além de apresentações culturais, rodas de conversa, concurso de cosplays, danças tradicionais, shows, demonstrações de artes marciais e uma feira temática com produtos típicos. As atividades acontecem simultaneamente no Espaço de Eventos e na Praça de Alimentação, localizados no piso L3 do Salvador Norte.