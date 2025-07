EDUCAÇÃO

Universidade em Salvador lança programa de bolsas parciais para pessoas 50+

Iniciativa Vivência Premiada visa a incentivar quem tem 50 anos ou mais a retomar os estudos

A Universidade de Salvador (Unifacs), integrante do Ecossistema Ânima, lança o Programa Vivência Premiada, uma iniciativa que busca incentivar pessoas com 50 anos ou mais a retomarem os estudos. A campanha oferece bolsas de estudos parciais com descontos proporcionais à idade do candidato. >