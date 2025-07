COLUNA BRUNO WENDEL

Mudou de lado: ‘Diaba Loira’ troca CV pelo TCP e é jurada de morte; veja fotos

Faccionada estaria escondida na Bahia

Tida como ‘cabeça cara’ pela polícia carioca, a faccionada Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’ , agora é caçada também pelos ex-comparsas. Após integrar ao Terceiro Comando Puro (TCP) , ela virou alvo principal do Comando Vermelho (CV) . A ordem partiu de Edgar Alves Andrade, o ‘Urso’, ex-aliado da criminosa e líder da facção no Morro São Simão, em Queimadas, Baixada Fluminense. >

Segundo a polícia carioca, Diaba Loira estaria escondida na Bahia. Aqui, TCP é fechado com o Bonde do Maluco (BDM) e a parceria vem enfrentando a expansão do CV principalmente em Salvador e região do Recôncavo. Desde a terça-feira (15), fotos da Diaba fazendo o ‘sinal de 3’, em referência ao TPC circulam nas redes sociais. Em um perfil do Instagram, que seria o dela, uma postagem recente: “Obrigada Deus. Melhor lugar é com o TCP. Família de verdade”. >