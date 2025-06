COLUNA BRUNO WENDEL

Violência extrema: líder do Comando Vermelho tem cabeça esfacelada por rivais

Confronto aconteceu no Rio de Janeiro

Um dos mais temidos "puxadores de bonde" do Comando Vermelho (CV), Kaio da Silva Honorato, o "Kaioba", foi brutalmente assassinada em meio à guerra implacável entre facções que buscam o controle dos morros cariocas. Ele teve a cabeça esfacelada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). >

A execução aconteceu nesta segunda-feira (09), no Morro do Fubá, localizado entre os bairros de Cascadura e Campinho, na zona norte da capital fluminense. Após ser atingido, seu corpo foi levado em um carro até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde policiais militares foram acionados. >

Kaioba era apontado como o responsável por liderar investidas do CV contra territórios dominados pelo TCP, especialmente nos Morros do Fubá e do Campinho.>