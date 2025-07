SUSTO NA MADRUGADA

Tiroteio e mortes na frente do BRT assustam moradores da região do Itaigara

Caso foi registrado em meio a confronto entre suspeitos e policiais militares

Moradores de diversos condomínios dos bairros do Itaigara, Caminho das Árvores e Brotas, na região da Avenida ACM, em Salvador, acordaram assustados com rajadas de tiros e mortes por volta das 4h, na madrugada de quarta-feira (30). O caso foi registrado após uma perseguição policial acabar em tiroteio com bandidos armados com uma metralhadora na frente da Estação Hiper do BRT. >