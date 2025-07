DEMISSÃO

Engenheiro suspeito de assediar estagiárias é exonerado pela prefeitura de Jequié

Profissional foi preso na terça-feira (29) e perdeu o cargo

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 22:51

Prefeitura de Jequié Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jequié

O engenheiro civil suspeito de assediar estagiárias que trabalhavam sob sua supervisão foi exonerado no seu cargo público na prefeitura de Jequié, no Centro-Sul da Bahia. A medida foi publicada nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial do Município. >

Matheus Dias Costa ocupava o cargo de Coordenador de Engenharia e Fiscalização, na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ele foi preso na última terça-feira (29), sob suspeita de praticar os crimes de assédio e importunação sexual contra pelo menos seis mulheres. >

Veja as publicações oficiais sobre o servidor exonerado em Jequié 1 de 3

A exoneração do cargo terá validade a partir de sexta-feira (1º). De acordo com a gestão, a decisão foi tomada para "assegurar total autonomia para que o mesmo possa conduzir sua defesa com a devida isenção. A administração municipal reafirma seu compromisso com a ética e a transparência na gestão pública e segue aguardando que as autoridades competentes promovam a devida apuração do caso.">

As investigações da Polícia Civil apontam que os episódios de violência ocorriam de forma recorrente, com toques não consentidos, comentários de cunho sexual e exibição de vídeos pornográficos, além de ameaças veladas com o uso ostensivo de arma de fogo. Segundo os depoimentos das vítimas, o investigado utilizava sua posição de liderança para constranger as vítimas e sugeria vantagens profissionais em troca de comportamentos de natureza sexual.

>

Na residência e na empresa do suspeito foram encontrados duas pistolas da marca Taurus, calibres 9mm e .380, seis carregadores, 75 munições intactas e uma munição deflagrada. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).>

O CORREIO* não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.>