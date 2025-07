ICE BLUE

R$ 60 mil em droga são apreendidos e cinco pessoas são presas durante operação na Bahia

Grupo atuava na região sudoeste, nas cidades de Vitória da Conquista e Jequié

Cinco pessoas foram presas e cerca de R$ 60 mil em drogas foram apreendidos durante uma operação policial no Sudoeste e Centro-Sul baiano. A Operação Ice Blue foi deflagrada nesta quinta-feira (31), nas cidades de Jequié e Vitória da Conquista. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas sintéticas. >