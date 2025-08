LEGADO DE AMOR

Missa solene e entrega de praça marcam abertura da trezena de Santa Dulce dos Pobres

Festa em homenagem a primeira santa baiana segue até o próximo dia 13

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 12:38

Missa marcou abertura da trezena de Santa Dulce dos Pobres Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Agosto é um mês de fé e devoção no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. Durante 13 dias, milhares de fiéis passam pela igreja, onde depositam seus votos de fé e agradecimentos à primeira santa brasileira. A trezena em homenagem a religiosa baiana começou nesta sexta-feira (1), com uma missa solene realizada na paróquia. >

"Estamos aqui para fazer memória, mas principalmente para nos inspirarmos no seu exemplo de fé, esperança e caridade por um mundo melhor, de paz, de compaixão e amor ao próximo. É isso que Santa Dulce nos ensinou e que a gente vem relembrar e praticar com mais vontade", disse Maria Rita Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).>

Além da gestora da Osid e dos devotos, a liturgia contou com a presença do prefeito da capital Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e de outros integrantes da gestão municipal. >

"Teremos uma vasta programação, com celebrações diárias, procissões e apresentações musicais celebrando esta ocasião. É uma alegria participar da primeira missa de um dos principais eventos religiosos do Brasil. É um momento importante para a nossa cidade, para valorizar toda a importância que Santa Dulce tem para nós", afirmou o prefeito.>

Bruno também anunciou a desapropriação do imóvel onde a religiosa baiana nasceu e morou no bairro do Barbalho, que será convertido em um memorial. No local, estão itens que pertenceram a Santa Dulce e artigos que retratam a sua história. >

"A gente se inspira diariamente nos exemplos de Santa Dulce para seguir a nossa caminhada, a nossa jornada. Sempre com um espírito de solidariedade, de amor ao próximo e de compaixão, priorizando o cuidado com as pessoas mais pobres, mais carentes e que mais precisam e implementando uma série de ações que estão transformando a nossa cidade e melhorando a vida da nossa gente", concluiu Bruno Reis.>

Após a cerimônia, foi realizada a entrega da Praça Bom Viver, do Centro de Geriatria e Gerontologia Julia Magalhães do Hospital Santo Antônio, que pertence às Osid. O espaço conta com pista removível, salão de beleza, espaços multiuso e de convivência para atividades ao ar livre. >

"Essa praça era um sonho de oito anos. Nós gostaríamos de ter um espaço mais humanizado, ao ar livre, para que nossos idosos pudessem desfrutar de um local onde poderão fazer eventos, aniversários e usufruir até a noite", celebrou Maria Rita. >