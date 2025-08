CULTURA POP

Flipelô fará concurso inédito de cosplay, com prêmio de R$ 1.000

Desfile terá recorte temático alinhado à proposta da feira literária; confira

Tharsila Prates

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 23:05

FLIPELÔ integra cultura pop e celebra o cosplay com concurso inédito Crédito: Arts of Tapioca - Cosplay Photography/ Divulgação

Pela primeira vez, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) incorpora o universo cosplay à sua programação oficial, com desfile e concurso temático no dia 7 de agosto (próxima quinta-feira), às 18h30, na Vila Literária (Largo Tereza Batista), com foco em personagens de origem literária. >

A ação é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado e organizada pela jornalista, artista plástica e produtora cultural Kiki Bélico e a produtora Mega Hero, referência em eventos de cultura pop e nerd em Salvador.>

“O convite a elas representa um reconhecimento da trajetória do cosplay em Salvador e uma oportunidade linda de unir essa arte à literatura. Acredito que é um novo campo que se abre, um novo local de expressão, porque cosplay é arte. E arte também é literatura. Vai ser incrível adicionar mais uma opção para a comunidade cosplayer ocupar e se expressar”, afirma Kiki Bélico>

Tema>

Diferente de outras competições do gênero, o desfile terá um recorte temático alinhado à proposta da Flipelô. Os cosplayers deverão representar personagens que tenham origem literária ou adaptação para os livros, promovendo uma conexão entre literatura e cultura pop. >

Além dos trajes e performances, o ‘Desfile Cosplay Discotecado da Flipelô’ ganha contornos musicais com a presença do DJ e apresentador Raphael Maiffre, que estará à frente da trilha sonora ao vivo do desfile.>

Inscrições e premiação>

Serão disponibilizadas 30 vagas para o desfile. As inscrições serão presenciais e deverão ser efetuadas junto à coordenação que estará presente na Vila Literária, no Largo Tereza Batista do Pelourinho, a partir das 14h, do dia 7 de agosto. >

Os cosplayers deverão estar ao lado do palco para formação da fila às 18h, horário que também se encerram as inscrições. O regulamento completo está disponível no site do evento.>

A premiação será fornecida pela Fundação Casa de Jorge Amado no valor total de R$1.000, sendo dividida entre os três primeiros colocados na seguinte disposição: R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200,00 para o terceiro colocado.>