CHEFE DE FACÇÃO

Traficante que extorquia trabalhadores de obra no Subúrbio é preso em imóvel de luxo na RMS

'Valete de Espadas' do 'Baralho do Crime' também liderava grupo envolvido em homicídios

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 19:40

Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como “Bruninho” Crédito: Reprodução

Foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), o homem suspeito de ameaçar e extorquir trabalhadores e empresas envolvidas em obras da Prefeitura de Salvador, no Subúrbio Ferroviário. Segundo as investigações, o objetivo do grupo criminoso ao qual o homem faz parte era impedir o avanço dos serviços. Ele integra o 'Baralho do Crime' da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que lista os criminosos mais procurados do estado, como o 'Valete de Espadas'.>

O homem detido pela polícia é Antônio Bruno da Cruz Magalhães, o “Bruninho”. Ele foi encontrado em um imóvel de luxo no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde foi cumprido o mandado de prisão. De acordo com as investigações, ele lidera um grupo criminoso com atuação em tráfico de drogas e homicídios. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto, um deles por organização criminosa.>

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, ao lado Claudemir de Souza Silva, conhecido como "Cau", e Luiz Santos Souza, apelidado de "Demorô", Bruninho lidera o tráfico de drogas no bairro de Plataforma, "inclusive no apoio de ataques realizados contra a organização criminosa Comando Vermelho (CV)".>

Em um dos casos em que Bruninho é investigado, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) indica que o suspeito seria o mandante do assassinato de Isabele Teixeira Sena, em março de 2021. >

Isabele era vendedora ambulante nos bairros de Rio Sena, Ilha Amarela e Plataforma. Segundo o MP, os líderes do tráfico haviam ordenado que as pessoas que vendiam frutas, verduras, dentre outros produtos, não entrassem no bairro de Terezinha, sob pena de morte. Na região, há uma intensa disputa pelo tráfico de drogas entre o CV e o Bonde do Maluco (BDM). >

A trabalhadora, no entanto, decidiu ir até uma festa na localidade de Gruna, mais conhecida como Baixa Fria e passou a ser vista como uma possível "informante da facção rival". Bruninho teria mandado dois rapazes para o local. Eles pegaram a mulher pelos braços, arrastaram para fora de festa, colocaram-na dentro de um veículo e a executaram com diversos disparos de arma de fogo. O corpo foi deixado próximo ao estabelecimento comercial denominado “Uga Uga”, em Periperi.>