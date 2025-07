SALVADOR

Homem baleado dentro de carro na orla de Piatã morre no HGE

Cesar foi alvo de disparos na manhã desta quinta-feira (31)

Na manhã desta quinta, Cesar foi atingido por um tiro de raspão no braço e outro nas costas na Avenida Otávio Mangabeira. Ele chegou a ser socorrido para o HGE, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens do carro da vítima dão a dimensão do ataque: apenas em uma das janelas é possível contar 12 marcas de tiros. >

De acordo com o relato registrado pela DH, dois homens em uma motocicleta atiraram na direção do veículo conduzido por Cesar. Segundo informações da TV Bahia, a polícia investiga a possibilidade do crime ter ligação com o jogo do bicho em Salvador. Cesar seria "gerente" do jogo do bicho e o atentado pode ter alguma motivação ligada à contravenção.>