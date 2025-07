EXPERIMENTE AGORA

Morango do amor é passado: veja a nova sobremesa que virou febre em todo o Brasil

Versão mais azedinha e crocante do morango do amor promete ser a sensação das docerias; aprenda a receita

O morango do amor já era! A nova sensação das sobremesas brasileiras é a tangerina (ou mexerica) do amor, criação da influenciadora Ananda Vasconcelos. Combinando doçura, acidez e crocância, essa delícia está fazendo sucesso nas redes sociais.

Tangerina do Amor é a nova tendência

"Essa mexerica do amor é docinha, azedinha e crocante. Diferente de tudo que você já comeu", afirma a criadora da receita. A preparação mantém a cremosidade do brigadeiro, mas com um toque refrescante da fruta cítrica.