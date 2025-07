NA BOCA DO POVO

'Morango Baiano' ou 'Morango do Amor'? Doce viral vira sucesso nacional e alimenta disputa por criação

Criado em Salvador durante a pandemia, o doce viralizou nas redes sociais e virou sensação nas confeitarias

Heider Sacramento

Publicado em 24 de julho de 2025 às 06:42

Disputa pela origem do doce que conquistou o Brasil Crédito: Reprodução

Doce, crocante, recheado e envolto em polêmica. O "Morango do Amor", que caiu nas graças dos brasileiros e ganhou as vitrines de confeitarias e as redes sociais, tem duas protagonistas em sua história: a confeiteira baiana Camilla Piñón, da Sweet Milla, e Priscilla Diniz, empresária responsável por popularizar o doce em 2023. Apesar do nome remeter à tradicional maçã do amor, a origem do “Morango do Amor” está mais próxima da bala baiana, segundo Camilla, que afirma ter criado a iguaria ainda em 2020, durante a pandemia.>

“O que hoje é conhecido como Morango do Amor nasceu das nossas experimentações com a bala baiana. Criamos uma versão com morango e brigadeiro branco, banhados em caramelo fino. Internamente, sempre chamamos de Morango Baiano”, contou Milla. Ela diz não ter registros de versões anteriores e afirma que sua produção foi pioneira em Salvador.>

Já Priscilla Diniz, que viralizou com o doce em 2023, deixa claro que nunca afirmou ser a criadora da receita, mas se orgulha de tê-la lançado em suas vitrines. “Jamais declarei ser a autora. Apenas tive a ideia de relançar esse doce antigo em 2023, e nunca tinha visto ninguém comercializar antes. Foi um sucesso imediato, tanto que vieram outras versões como o Ovo de Páscoa do Amor e o Buquê do Amor no Dia dos Namorados”, explicou.>

Ambas reconhecem o papel da internet no fenômeno. Priscilla, que viu o doce ser divulgado por celebridades como Preta Gil e Giovanna Antonelli, acredita que a repercussão ajudou outras confeitarias: “Vejo com tranquilidade. Não tenho essa vaidade. O importante é ver tantas confeiteiras faturando com isso”.>

Apesar do sucesso coletivo, Milla reforça que o diferencial do seu produto está no cuidado artesanal e na origem baiana. “Cada unidade é feita como se fosse única. Não é apenas um doce: é um presente em forma de sabor”, afirmou. Para ela, o reconhecimento do público é a maior recompensa: “Foi emocionante ver a criação viralizar. A cada comentário e pedido, vinha a certeza de que tocamos as pessoas”.>

Priscilla, por sua vez, destaca o desafio técnico por trás do preparo. “O ponto da calda tem que ser perfeito, o brigadeiro não pode ser doce demais e os morangos têm que estar maduros na medida certa. Parece simples, mas exige muita técnica”.>

Inspiração e Criação

A inspiração visual do "Morango do Amor" é a maçã do amor, doce típico de festas juninas criado nos anos 1950 nos Estados Unidos e difundido no Brasil com o mesmo apelo: fruta envolta em calda crocante de açúcar. Mas, no lugar da maçã, entra o morango; no lugar do palito, o toque da confeitaria moderna — e, claro, muito brigadeiro.>