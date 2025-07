RESPOSTA

Ex de Mumuzinho se pronuncia após cantor ir à Justiça sobre pensão

Marize Calheiros explicou que ainda não foi citada na ação movida por Mumuzinho

Marize Calheiros, ex-mulher de Mumuzinho, se pronunciou após a notícia de que o cantor ingressou com um processo para exigir esclarecimentos sobre a pensão do filho do ex-casal, de 13 anos.Em conversa com a coluna, ela afirmou que ainda não foi notificada oficialmente.>