NOVELA

Odete vê fortuna ameaçada após chantagem inesperada em 'Vale Tudo'

Dona da TCA será desmascarada nos próximos capítulos da novela

Mesmo submissa ao acordo, a empresária não esconde o desprezo por Leonardo. “Acabou esse negócio de ficar desfilando com essa cadeira de rodas, me incomoda”, dispara. E completa, “Não é possível que esse suplício vá durar por muitos anos, ainda mais agora com as convulsões”.>