TELEVISÃO

Jornalista de entretenimento é confirmado no 'A Fazenda 17', diz portal

Temporada do reality rural estreia em 16 de setembro

O jornalista Fernando Oliveira, conhecido como Fefito, está confirmado em "A Fazenda 17", de acordo com o portal Leo Dias. O reality show tem previsão de começar em 16 de setembro. O comunicador, ex- Rede TV! e conhecido por comandar um quadro de fofocas na TV Gaveta estaria entre os famosos que vão conviver no reality show rural da Record. >