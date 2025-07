REALITY SHOW

Namorada de Belo deve participar da próxima edição de A Fazenda

Jornalista afirmou que Rayane Figliuzzi assinou contrato para o reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de julho de 2025 às 11:16

Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, assinou contrato com a Record para integrar o elenco de A Fazenda 17, próxima edição do reality show. Ela esteve na sede da emissora na última quarta-feira (23), quando participou do Link Podcast. As informações são portal LeoDias.>

Segundo o site, a influenciadora de 27 anos está na lista de nomes oficiais da nova temporada do confinamento rural. A estreia está agendada para 16 de setembro, e o programa terá apresentação de Adriane Galisteu.>

Rayane Figliuzzi 1 de 15

Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rayane ganhou destaque nacional em 2020 após acompanhar o rapper americano Tyga durante sua passagem pelo Brasil para alguns shows. Ela apareceu várias vezes ao lado do artista na época. Atualmente, ela tem quase 400 mil seguidores no Instagram.>

Os rumores do relacionamento de Rayane e Belo começaram em dezembro do ano passado, quando o cantor embarcou em seu navio temático acompanhado da influenciadora. Eles foram flagrados aos beijos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, no fim de fevereiro, mas só assumiram oficialmente o namoro nas redes sociais em abril.>