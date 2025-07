CERIMÔNIA FAMILIAR

VÍDEO: Gilberto Gil, Drão e Flora Gil chegam de mãos dadas no crematório

Após velório e cortejo, corpo de Preta Gil seguiu para crematório no início desta tarde para despedida íntima

Elis Freire

Publicado em 25 de julho de 2025 às 16:49

Gilberto Gil, Sandra Gadelha e Flora Gil chegando no cemitério Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Depois de uma grande e bela despedida no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com presença da família, amigos e fãs de Preta Gil (1974-2025), os familiares da cantora seguiram no início da tarde desta sexta-feira (25) para o Crematório da Penitência, no Caju, onde o corpo da cantora será cremado por volta das 17h. Neste percurso, uma cena comoveu a todos: Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pai e mãe de Preta, e Flora Gil, esposa do imortal, chegaram ao local de mãos dadas, unidos em memória da cantora.>

O corpo foi transportado em um cortejo fúnebre até o local, em um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas do Centro do Rio. No trajeto, o veículo passou pelo Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil", nome criado recentemente em forma de homenagem à artista, que comandou o Bloco da Preta durante anos no Carnaval do Rio de Janeiro.>

A cerimônia de cremação, um pedido de Preta, acontece de forma reservada aos familiares e amigos próximos da cantora. O local escolhido para a despedida final foi a capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da cidade, onde diversas personalidades foram cremadas. >

gil, drão e flora de braços dados, realmente, ela é filha dos três



pic.twitter.com/3lp5bRy5dd — naja - temporario (@acobrarasteja) July 25, 2025

O velório

O velório de Preta Gil, realizado na manhã desta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcado por forte comoção e grande presença de público. A cerimônia, aberta ao público das 9h às 13h, começou a receber fãs ainda de madrugada. Por volta das 6h, já havia fila formada na entrada do teatro. Além dos familiares Gilberto Gil, Bem Gil, José Gil, Flora Gil, estiveram no local nomes como os de Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Lore Improta, Carla Perez e Xanddy, Caio Blat, Glória Pires, Alice Wegmann, Péricles, Thiaguinho, Malu Mader, Cláudia Abreu e Regina Casé.>

A cerimônia teve início às 9h30, com portões abertos ao público, permitindo que admiradores se despedissem de Preta. Esse era um desejo da própria artista. A cerimônia seguiu até por volta das 14h, quando foi fechada. Único filho da artista, Francisco Gil foi acompanhado da namorada, Alane Dias, para dar um último adeus à mãe. >