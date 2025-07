DESPEDIDA

Todos de branco, playlist especial e famosos aos prantos: como foi o velório de Preta Gil

Cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:28

O Kannalha no velório de Preta Gil Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

O velório teve início às 9h30, com portões abertos ao público, permitindo que admiradores se despedissem de Preta. Esse era um desejo da própria artista. A cerimônia seguiu até por volta das 14h, quando foi fechada.>

Velório de Preta Gil 1 de 68

A Prefeitura do Rio de Janeiro organizou um esquema para a despedida, com grades na área externa do local para a formação de filas. Desde cedo, fãs com cartazes emocionados se organizaram em frente ao Theatro Municipal para prestar suas homenagens. >

Muitas coroas de flores foram dispostas no saguão do teatro. Vieram de amigos, como o cantor Dudu Nobre e Ivete Sangalo, admiradores e autoridades, como o presidente e a primeira-dama do Brasil, Lula e Janja. Esta última tinha a mensagem: "Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só o amor. O Brasil agradece e celebra a sua luz".>

Melhor amigo da cantora, Gominho disse que montou a playlist que foi reproduzida no velório. Músicas alegres fizeram parte da seleção especial da artista para manter o alto astral mesmo em um momento tão triste. "A playlist que está tocando no velório é uma playlist que a gente ouvia", reforçou o apresentador no Mais Você, da TV Globo.>

Muitos famosos compareceram à cerimônia, como Tiago Abravanel, Taís Araujo, Luís Miranda, Malu Mader, Marcelo Serrado, Margareth Menezes, Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Alguns se emocionaram bastante, como Thiaguinho, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann, além de O Kannalha, último affair de Preta Gil. Também estiveram por lá ex-companheiros da cantora, como Rafael Dragaud e Caio Blat.>

Velório de Preta Gil 1 de 68

Alguns amigos e familiares de Preta usaram uma camisa especial e personalizada, com o rosto da cantora estampado, assim como os dizeres: "Preta tudo. Amor sempre foi ação".>

Outras pessoas optaram por usar roupas brancas na cerimônia de despedida. No Candomblé, essa é a cor do luto e da morte, e é considerada um sinal de respeito e pureza, além de proteger os filhos de santo de energias negativas.>