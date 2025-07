LUTO

Carolina Dieckmmann vai aos prantos em velório de Preta Gil

Atriz era uma das melhores amigas da cantora, que morreu aos 50 anos

Carolina Dieckmmann chorou bastante ao prestar suas últimas homenagens a Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz caiu em prantos aos dar seu adeus à cantora, que era uma de suas melhores amigas e morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer.>