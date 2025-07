SE EMOCIONOU NA DESPEDIDA

Melhor amiga fala sobre 'último minuto de vida' de Preta Gil: 'Não queria sofrer'

Jude Paulla esteve com a cantora em Nova York, nos Estados Unidos, para tratamento experimental contra o câncer

Melhores amigas de Preta Gil, Jude Paulla e Malu Barbosa se emocionaram bastante durante a despedida da cantora, no velório realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). As duas acompanharam a artista durante sua luta contra o câncer, descoberto em janeiro de 2023. >