HOMENAGEM

Circuito Preta Gil: Placas com nome da cantora são instaladas no Rio e emocionam fãs e amigos

Prefeitura do Rio nomeia trajeto dos megablocos com o nome de Preta Gil e instala placas em reconhecimento à trajetória da artista no Carnaval carioca

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:58

Preta Gil faleceu no último domingo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na noite da última quinta-feira (24), a cidade do Rio de Janeiro eternizou um dos maiores nomes da sua folia: Preta Gil. A Prefeitura instalou oficialmente placas nomeando o tradicional percurso dos megablocos de Carnaval no Centro como "Circuito de Blocos de Rua Preta Gil", em homenagem à cantora que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.>

A ação aconteceu apenas quatro dias após a partida da artista e emocionou familiares, amigos e fãs que acompanharam a homenagem pelas redes sociais. A cerimônia simbólica ocorreu na Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das principais vias do trajeto, onde pelo menos duas placas já foram afixadas. O decreto que oficializa o novo nome foi assinado e publicado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (22) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).>

Preta Gil teve papel fundamental na revitalização do Carnaval de rua carioca. Além de ter fundado um dos megablocos mais populares do país, a artista participou ativamente da folia por mais de duas décadas, desfilando com alegria, presença de palco e representatividade. A homenagem presta reconhecimento à importância de sua figura não apenas como cantora, mas como símbolo da cultura popular do Rio.>

O trajeto agora batizado de Circuito Preta Gil começa na Rua Primeiro de Março, entre as ruas do Rosário e do Ouvidor, seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a dispersão na altura da Rua Araújo Porto Alegre, o mesmo local onde ela brilhava com seus blocos e multidões de foliões.>

Placas com nome de Preta Gil são instaladas no Rio 1 de 8

“Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural”, justificou Eduardo Paes no decreto.>

Prefeito do Rio, Eduardo Paes em post sobre as placas instaladas em homenagem a Preta Gil Crédito: Reprodução/X

Nas redes sociais, o prefeito também deixou um tributo à artista: “Ela encantou o Brasil com sua alegria e carisma. Ela mostrou para todos nós que a gente tem que se orgulhar daquilo que somos. Amanhã nos despedimos de Preta Gil, mas ela vai permanecer viva na memória de todos nós com o Circuito Preta Gil de Blocos de rua! Obrigado, em nome de todos os cariocas.”>

Preta Gil sempre demonstrou uma conexão profunda com o Carnaval. Ainda em vida, expressou o desejo de ter seu cortejo fúnebre realizado em um trio elétrico; pedido que, embora não tenha se concretizado por decisão da família, reforça sua ligação com a festa mais popular do país.>