VIXE!

Alok se pronuncia após internauta acusar Romana de ter crise de ciúmes em show

Após vídeo viralizar com teoria sobre climão em evento, DJ resolveu colocar fim nos rumores

Alok resolveu se manifestar após um vídeo polêmico viralizar nas redes sociais sugerindo que sua esposa, Romana Novais, teria tido um ataque de ciúmes durante uma festa em que ele se apresentava. A gravação, feita durante um evento em São Paulo, em fevereiro deste ano, começou a circular no último fim de semana, levantando teorias de que Romana teria mandado retirar uma mulher da plateia por supostamente tentar flertar com o DJ. >

Na cena em questão, compartilhada por um internauta com narração bem-humorada, Romana aparece observando alguém na pista de dança com um olhar considerado "desconfortável" por quem publicou o vídeo. O narrador então cria uma "história investigativa" sugerindo que ela ficou incomodada com a presença de uma convidada que teria cruzado olhares com o marido.>