Gominho visita Aparecida antes do velório de Preta Gil: 'Aprendi com ela a ter fé'

O apresentador e a cantora são amigos de longa data; artista pediu demissão e foi morar com a cantora depois do diagnóstico

Dois dias após a morte de Preta Gil, o apresentador Gominho usou suas redes sociais para mostrar como está tentando lidar com o luto . Nesta terça-feira (22), ele contou que fez uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o velório da artista. >

O vínculo entre os dois começou no início da década passada, quando Gominho foi assistir a um show de Preta no Circo Voador, no Rio. "Ela me viu dançando e me chamou para subir ao palco. Depois disso, me convidou para voltar, começou a me seguir nas redes sociais e me inseriu no mundo dela", contou ele em uma entrevista concedida ao jornal O Globo em fevereiro deste ano.>